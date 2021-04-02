ضبط تزوير في مستندات للتهرب من سداد رسوم جمركية بالإسكندرية

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، عمليات، برئاسة أحمد صدقى مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة مركز مرغم الجمركي المطور برئاسة صابر أبوعرب، بالتنسيق مع مركز مرغم الجمركي المطور، من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.فبناء على إخبارية مقدمة من أحمد صدقى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي عمليات بالإسكندرية، بمحاولة شركتى استيراد وتصدير التلاعب والتزوير في المستندات المقدمة للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية.. تم تشكيل لجنة من إبراهيم عبدالله وجابر إبراهيم، مديري التعريفة بمركز مرغم المطور، ووليد صلاح الدين مدير إدارة الحركة، وصلاح محمود وعوني العمري مفتشي المكافحة، وحمدي فرغلي بالأمن الجمركي، لمعاينة مشمول البيان الجمركي، الأول رقم ١٤٤٢ لسنة ٢٠٢١ باسم شركة "ج. ج. م" للاستيراد والتصدير بوليصة الشحن رقم ٢٤٣٣٧٦١ بعدد ٣ طرود أغطية من ألومنيوم منشأ ألمانيا، فتبين للجنة وجود أمري شراء بنفس رقم الفاتورة بقيم مختلفة، أحدهما بقيمة ١٨٣٤٠ يورو والآخر بقيمة ٢٨١٥٠ يورو، بفارق ١٠ آلاف يورو.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٤ لسنة ٢٠٢١، وطلب صاحب الشأن التصالح وسدد التعويضات المستحقة بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه.وعاينت نفس الجنة مشمول البيان الجمركي الثانى رقم ١١٥٧ لسنة ٢٠٢١ باسم شركة «م. ا.م» للاستيراد والتصدير، بوليصة الشحن رقم ٢٠١١٥٣٠٩١ بعدد ٢١ طرد كواشف معملية وقطارة، منشأ الصين، فتبين للجنة وجود فاتورتين متناقضتين تحملان نفس الرقم بقيم سعرية مختلفة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٥ لسنة ٢٠٢١، وطلب صاحب الشأن التصالح وقام بسداد التعويضات المستحقة بمبلغ ٨٠ ألف جنيه.