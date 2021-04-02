«السياحة» تترجم الفيلم الترويجي لموكب المومياوات الملكية لـ14 لغة

ترجمت وزارة السياحة والآثار النص الخاص بالفيلم الترويجي الذي أطلقته بمشاركة فنانين مصريين إلى 14 لغة مختلفة، من ضمنها الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية والصينية والإسبانية والسويدية والهولندية وغيرها.يأتي ذلك في إطار الحملة الدعائية الكبرى التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار للترويج لموكب المومياوات الملكية، وسينطلق غدًا السبت الموافق 3 أبريل.وأرسلت الوزارة هذا الفيلم بعد ترجمته باللغات المختلفة إلى السفارات المصرية في الخارج، وكذلك إلى السفارات الأجنبية في مصر؛ لنشره والاستفادة منه في الترويج السياحي لمصر وللموكب.ومن المقرر وضعه على الصفحات الرسمية للوزارة والهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام وفيسبوك وتويتر وYou Tube» في الأسواق العربية والدولية، خاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.