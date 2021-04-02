محافظ كفر الشيخ يهنئ الطلائع لصعودهم لنهائيات «TALENT بالعربي»

هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة من الطلائع الموهوبين لصعودهم للمرحلة النهائية من مسابقة وزارة الشباب والرياضة مهرجان (TALENT) النسخة العربية.يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن المحافظة تسعى جاهدة لاستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية، بما يساهم في إعدادهم بدنيًا وفكريًا، بجانب تنمية قدراتهم ومهاراتهم بمختلف المجالات، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية، التي تساعدهم على التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي، بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مهرجان (TALENT بالعربي) يستهدف اكتشاف الطلائع الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية، والتصوير الضوئي، والأشغال الفنية، والقصة القصيرة، والمقال، والخط العربي، والتمثيل، والشعر، والإنشاد الديني والترانيم، والابتكارات العلمية، والموسيقى والكورال، والمبادرات، والفنون الشعبية، وجولدن كيدز، والدوري الثقافي المعلوماتي، للمرحلة العمرية من سن 8 لـ12 سنة، ومن سن 13 لـ17 سنة، بمنح الفائزين بالمراكز الأولى جوائز مالية وشهادات تقدير.يذكر أن أسماء الفائزين بالصعود للمرحلة النهائية «بهاء الدين على، ملك صلاح الروينى، ايه فتحي بدير، هنا محمد حسين، محمد على محمد، يوسف سعد إبراهيم، ريتاج عبدالله حسن، طارق على فتحي، حمدي محمد النجار، محمد فتحي لاشين، عيناء سند النويهي».