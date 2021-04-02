رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ الطلائع لصعودهم لنهائيات «TALENT بالعربي»

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:43 م
اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين
عمرو الشامي
طباعة
هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة من الطلائع الموهوبين لصعودهم للمرحلة النهائية من مسابقة وزارة الشباب والرياضة مهرجان (TALENT) النسخة العربية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن المحافظة تسعى جاهدة لاستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية، بما يساهم في إعدادهم بدنيًا وفكريًا، بجانب تنمية قدراتهم ومهاراتهم بمختلف المجالات، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية، التي تساعدهم على التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي، بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مهرجان (TALENT بالعربي) يستهدف اكتشاف الطلائع الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية، والتصوير الضوئي، والأشغال الفنية، والقصة القصيرة، والمقال، والخط العربي، والتمثيل، والشعر، والإنشاد الديني والترانيم، والابتكارات العلمية، والموسيقى والكورال، والمبادرات، والفنون الشعبية، وجولدن كيدز، والدوري الثقافي المعلوماتي، للمرحلة العمرية من سن 8 لـ12 سنة، ومن سن 13 لـ17 سنة، بمنح الفائزين بالمراكز الأولى جوائز مالية وشهادات تقدير.

يذكر أن أسماء الفائزين بالصعود للمرحلة النهائية «بهاء الدين على، ملك صلاح الروينى، ايه فتحي بدير، هنا محمد حسين، محمد على محمد، يوسف سعد إبراهيم، ريتاج عبدالله حسن، طارق على فتحي، حمدي محمد النجار، محمد فتحي لاشين، عيناء سند النويهي».

موضوعات متعلقة

بيانات رسمية.. موعد فتح الطيران السعودي ٢٠٢١.. توقيت عودة الطيران بين مصر والسعودية

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

السيسى يتفقد تطوير الطرق بالقاهرة ويطلع على محور عدلى منصور

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

بين الدراما والتاريخ.. حكاية الملك أحمس

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عميد لاعبي العالم
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
المزيد

الثقافة

أشكال الكتابة عند الشعراء بثقافة المنيا

وزيرة الثقافة تتفقد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

«نافذة على الأدب المصرى».. ندوة بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية

فاضل حسين يُشيد بتنظيم معرض زايد للكتاب