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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يوجه بصرف مساعدة لأسرة مؤذن توفى فى المسجد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:07 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصرف مساعدة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لأسرة المؤذن صبحي عبدالمطلب محمود الذي وافته المنية بمسجده اليوم قبل صلاة الجمعة بمحل عمله بمديرية أوقاف القاهرة.

توجه وزير الأوقاف بالدعاء للمتوفي، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان، متوجها لأسرته بخالص العزاء.

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