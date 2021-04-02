رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات لرفع كفاءة الإنارة بالطريق الدولي بكفر الشيخ

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:45 م
إنارة الطرق بكفر
إنارة الطرق بكفر الشيخ
عمرو الشامي
طباعة
شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ عدد من الحملات لرفع الإشغالات، وأعمال نظافة ورصف طرق، ورفع الرمال ورفع كفاءة الإنارة بالطريق الدولي الساحلي.

حيث أشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على رفع الكتل الخرسانية الناتجة من رفع الإعلانات من الجزيرة الوسطى بشوارع العاصمة، كما تابع نقل عمود إنارة من أمام برج 11 على طريق صبري القاضي غرب العاصمة، وتابع أعمال رفع القمامة والمتولد اليومي.

وتابع العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال النظافة والتجميل، والمتولد اليومي من القمامة والتراكمات، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها، ودهان البلدورات بالطرق العامة ونظافة الجزر الوسطى من الحشائش.

وأشرف اللواء مهندس أحمد السنوسي،رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استكمال أعمال رفع بقايا تجمعات القمامة والمخلفات من المتولد اليومي، ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى، ومسح ورفع الرمال والكثبان الرملية المتطايرة على جانبي الطرق، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بمتابعة أعمال الخطة الاستثمارية وخطة مديرية الطرق والهيئة العامة للطرق والكباري، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتطبيق أعلى معايير الجودة لأعمال الرصف.

وتابع جمال يونس، رئيس المركز والمدينة، أعمال رصف طريق أبو سكين التفتيش بطول ٣ كيلو وفتح الفرما وأخذ الجسات وسمك طبقة السن وضبط المناسيب مع تطبيق أعلى معايير الجودة، وأعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمدينة والقرى موجها بالتواصل ميدانيا مع المواطنين،وتحسين مستوى المرافق والخدمات.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بوضع طبقة الأسفلت النهائية طريق مدخل عزبة سليمان للربط بين طريق دسوق قلين حتى عزبة سليمان بطول كيلو متر ضمن خطة رصف مديرية الطرق، كما تابعت أعمال التاكسي بطول ١٩٥مترا بـ٦ قطاعات بقرية سنهور المدينة، تمهيدا للرصف ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الطرق والكباري بكفر الشيخ.

موضوعات متعلقة

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة

بيانات رسمية.. موعد فتح الطيران السعودي ٢٠٢١.. توقيت عودة الطيران بين مصر والسعودية

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

بين الدراما والتاريخ.. حكاية الملك أحمس

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبري في مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عميد لاعبي العالم
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
المزيد

الثقافة

أشكال الكتابة عند الشعراء بثقافة المنيا

وزيرة الثقافة تتفقد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

«نافذة على الأدب المصرى».. ندوة بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية

فاضل حسين يُشيد بتنظيم معرض زايد للكتاب