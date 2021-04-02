حملات لرفع كفاءة الإنارة بالطريق الدولي بكفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ عدد من الحملات لرفع الإشغالات، وأعمال نظافة ورصف طرق، ورفع الرمال ورفع كفاءة الإنارة بالطريق الدولي الساحلي.حيث أشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على رفع الكتل الخرسانية الناتجة من رفع الإعلانات من الجزيرة الوسطى بشوارع العاصمة، كما تابع نقل عمود إنارة من أمام برج 11 على طريق صبري القاضي غرب العاصمة، وتابع أعمال رفع القمامة والمتولد اليومي.وتابع العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال النظافة والتجميل، والمتولد اليومي من القمامة والتراكمات، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها، ودهان البلدورات بالطرق العامة ونظافة الجزر الوسطى من الحشائش.وأشرف اللواء مهندس أحمد السنوسي،رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استكمال أعمال رفع بقايا تجمعات القمامة والمخلفات من المتولد اليومي، ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى، ومسح ورفع الرمال والكثبان الرملية المتطايرة على جانبي الطرق، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بمتابعة أعمال الخطة الاستثمارية وخطة مديرية الطرق والهيئة العامة للطرق والكباري، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتطبيق أعلى معايير الجودة لأعمال الرصف.وتابع جمال يونس، رئيس المركز والمدينة، أعمال رصف طريق أبو سكين التفتيش بطول ٣ كيلو وفتح الفرما وأخذ الجسات وسمك طبقة السن وضبط المناسيب مع تطبيق أعلى معايير الجودة، وأعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمدينة والقرى موجها بالتواصل ميدانيا مع المواطنين،وتحسين مستوى المرافق والخدمات.وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بوضع طبقة الأسفلت النهائية طريق مدخل عزبة سليمان للربط بين طريق دسوق قلين حتى عزبة سليمان بطول كيلو متر ضمن خطة رصف مديرية الطرق، كما تابعت أعمال التاكسي بطول ١٩٥مترا بـ٦ قطاعات بقرية سنهور المدينة، تمهيدا للرصف ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الطرق والكباري بكفر الشيخ.