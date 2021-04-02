«مصر للطيران» الناقل الرسمي لبطولة العالم للسلاح مصر 2021

تنطلق- غدا- بطولة كأس العالم للناشئين والشباب للسلاح مصر ٢٠٢١، حتى ١١ أبريل الحالي بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.وبدأت فرق عمل مصر للطيران بمطار القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في استقبال المشاركين بالبطولة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.يأتي ذلك في إطار اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران في رعاية الأحداث الرياضية الدولية التي تنظمها جمهورية مصر العربية ويكون لها صدى كبير على المستويين المحلي والدولي من منطلق مسئوليتها المجتمعية.من ناحية أخرى، وفي إطار اهتمام الدولة برعاية الاتحادات المصرية في مختلف الألعاب الرياضية وتشجيع أبنائها على التفوق وتحقيق الإنجازات، وتزامنا مع هذه البطولة تقوم مصر للطيران برعاية الاتحاد المصري للسلاح والبطولات المحلية والدولية التي ينظمها من خلال تقديم خدمات وتسهيلات السفر لأعضاء الاتحاد ورعاية أبطاله.