بيلاروسيا تسجل 1651 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الجمعة تسجيل ألفا و651 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 324 ألفًا و694 مُصابًا.وأفادت وكالة أنباء "بيلتا- نيوز" البيلاروسية، نقلًا عن وزارة الصحة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و267 حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين من المرض إلى 315 ألفًا و226 شخصًا عقب تسجيل ألف و598 حالة تعاف جديدة منذ أمس الخميس.وأجرت بيلاروسيا على مدار أمس 18 ألفًا و62 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و406 آلاف و567 اختبارًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشيه ما يزيد عن 130 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و842 ألف شخص.