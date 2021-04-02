إجلاء ركاب عبارة نيلية تعطلت في سوهاج

تعطلت عبارة منذ قليل، محملة بالركاب أثناء مرورها في نهر النيل بسوهاج، وتم على الفور إبلاغ الأجهزة المعنية للتعامل مع الواقعة.وانتقل إلى موقع الحادث اللواء عصام الليثي سكرتير عام محافظة سوهاج والدكتور محمد عبدالهادي مدير شئون مكتب محافظ سوهاج وتم إجلاء الركاب عن طريق قوارب ونقلهم للضفة الأخرى دون حدوث أية إصابات.وأكد الدكتور محمد عبدالهادي مدير عام شئون مكتب محافظ سوهاج، أنه انتقل برفقة السكرتير العام لموقع الحادث فورا وتأكد من إجلاء جميع الركاب بصحة جيدة دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.