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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الشريف» يشهد تكريم 250 يتيمًا في إطار مبادرة «إسكندرية بيتك»

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:01 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم مبادرة "إسكندرية بيتك" المقامة باستاد الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة "إحنا الخير" لتكريم ٢٥٠ يتيما، وذلك لتكريم العديد من الأطفال الأيتام وإدخال البهجة والسعادة عليهم.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد رشدي رئيس مؤسسة "إحنا الخير"، الدكتور محمد عبد الرازق مدير استاد الإسكندرية.

وخلال كلمته أعرب الشريف عن سعادته بتواجده بين أبنائه وبناته، للمشاركة معهم في حفلهم مؤكدا أن هدفه الأول من التواجد اليوم هو إدخال الفرحة والبهجة على أبنائه وبناته الأيتام وأن يشعروا بأن الدولة معهم دائما وأن نبعث إليهم رسالة طمأنة والمؤازرة، لافتا إننا جميعا حريصون على توفير كافة احتياجاتهم.

وأكد المحافظ أن خير قدوة لنا هو رسولنا الكريم الذي أوصانا بحسن معامله اليتيم ورعايته وتوفير احتياجاته ويكفينا فخرا أن رسولنا الكريم ولد يتيما، لافتا بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالاحتفال بيوم اليتيم وتوفير احتياجاتهم وتقديم كامل الدعم لهم.

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