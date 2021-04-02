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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استعدادات مكثفة لافتتاح معارض «أهلًا رمضان» بكفر الشيخ

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:15 م
معارض «أهلا رمضان
معارض «أهلا رمضان
عمرو الشامي
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استعدت محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع الغرفة التجارية بكفر الشيخ، لافتتاح معرض "أهلا رمضان أهلا بالعيد"، مطلع الأسبوع المقبل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، بالتعاون مع المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ.

وتفقد اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، معرض الغرفة موقع "أهلا رمضان.. أهلا بالعيد" للسلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، أمام مسجد الخياط تقاطع شارع النبوي المهندس مع شارع الخليفة المأمون للوقوف على آخر تجهيزات المعرض.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح معارض أهلا رمضان بكل مدن المحافظة وبعدد من القرى، ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية، وإقامة باكيات للتجار مقابل تخفيض الأسعار للمواطنين، وتشمل المنافذ كافة أنواع المواد الغذائية والتمور وياميش رمضان، إضافة إلى اللحوم، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة قرب المنفذ من الأهالي، وبعيدًا عن الشوارع حتى لا تُغلق، موجهًا مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، بمتابعة المواد الغذائية، للتأكد من صلاحيتها، حفاظا على صحة المواطنين.

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