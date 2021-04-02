محافظ مطروح يوجه بتنظيف الشواطئ استعدادًا لموسم الصيف السياحي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، عددا من شواطئ المحافظة للوقوف على الاستعدادات لاستقبال موسم الصيف السياحي، بحضور السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح وعدد من الأجهزة التنفيذية.ووجه اللواء محافظ مطروح، لنواب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بضرورة العمل على تنظيف الشواطئ من آثار فصل الشتاء مؤكدا ضرورة العمل على رفع أكوام القمامة المتناثرة على جانب الشاطئ الناتجة عن تقلبات الطقس الخاصة بفصل الشتاء استعدادًا لموسم الصيف القادم، مشيرا إلى أنه من المتوقع استقبال المحافظة أعداد كبيرة من المصطافين للاستجمام بشواطئ مرسى مطروح.