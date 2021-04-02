الأنبا إبرام يُسيم شمامسة جُددًا ويقبل طلاب رهبنة

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم، اليوم الجمعة، صلاة قداس ذكرى الأربعين للمتنيح الراهب القس رافائيل النقلوني، بدير الملاك غبريال بجبل النقلون.كما قام نيافته بإلباس الجلباب الأزرق لاثنين من الأخوة: الأخ أنسطاسي، والأخ رويس لقضاء فترة تحت الاختبار بالدير.وقام نيافته أيضًا برسامة اثنين من الأطفال شمامسة، الشماس رافائيل والشماس كيرلس.