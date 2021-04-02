الصحة: دفعات لقاح «سينوفارم» ساهمت في تسريع وتيرة التطعيم

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن الدفعات الأخيرة التي وردت إلى مصر من لقاح «سينوفارم» الصيني، ساهمت في تسريع وتيرة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالمراكز المخصصة للتطعيم في المحافظات، لافتًا إلى أنه يتم تطعيم 10 آلاف مواطن في المتوسط يوميًا.وأوضحت المصادر في تصريحات، لـ«الدستور»، أن دفعات لقاح «سينوفارم» والبالغ عددها أكثر من 650 ألف جرعة تم توزيعها على 138 مركزًا لتلقى لقاحات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 600 ألف مواطن على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل رغبات المواطنين الحصول على اللقاح.وأعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «استرازينيكا» بمطار القاهرة الدولي، صباح الخميس الماضى، كأول دفعة تصل مصر ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة «اليونيسف» ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.