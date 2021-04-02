رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

احتفالا بيوم اليتيم.. «صحة الغربية» تنفذ حملات لرفع الوعي الصحي والمجتمعي للأطفال

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:49 م
احتفالية يوم اليتيم
احتفالية يوم اليتيم
أحمد فودة
طباعة
وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتنفيذ حملة لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، داخل دور الأيتام من خلال فريقً التواصل المجتمعي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم، في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقامت مديرية الصحة بالغربية باستقبال فريق التواصل المجتمعي بالوزارة صباح اليوم الجمعة لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال، وصحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية للمشرفات بدور الأيتام، بالمجان تحت شعار (100 مليون صحة) تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتم
وكذا تقديم الرسائل التوعوية للاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال وكيفية الوقاية من فيروس كورونا من قبل فرق التثقيف الصحي بالغربية.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أنه قد قام بالتنسيق مع أماني الندري وكيل وزارة التضامن بالغربية للاحتفال بيوم اليتيم في عيدهم السنوي، داخل دور الأيتام، بمؤسسة ثروت ودار الروضة للأيتام والامل للأيتام حرصا على تقديم الدعم الصحي للأطفال وتقديم رسائل توعوية لاتباع السلوكيات الصحية السليمة تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وحرصا منه على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام، كما شملت الاحتفالية العديد من الفقرات الغنائية، والفنية وتقديم الهدايا العينية للأطفال، من خلال فريق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة والسكان.

وأضاف الدكتور عبد الناصر أنه تم الكشف ومتابعة 31 طفلا وطفلة و49 من المشرفات من خلال الفرق المخصصة، لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والانيميا والتقزم للأطفال، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والتي تقوم بتنفيذها إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

موضوعات متعلقة

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

أهالي قرية العجميين بالفيوم يشيعون جثمان الطفلة «جنى»

بيانات رسمية.. موعد فتح الطيران السعودي ٢٠٢١.. توقيت عودة الطيران بين مصر والسعودية


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

بين الدراما والتاريخ.. حكاية الملك أحمس

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبري في مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عميد لاعبي العالم
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
المزيد

الثقافة

أشكال الكتابة عند الشعراء بثقافة المنيا

وزيرة الثقافة تتفقد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

«نافذة على الأدب المصرى».. ندوة بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية

فاضل حسين يُشيد بتنظيم معرض زايد للكتاب