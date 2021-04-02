احتفالا بيوم اليتيم.. «صحة الغربية» تنفذ حملات لرفع الوعي الصحي والمجتمعي للأطفال

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتنفيذ حملة لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، داخل دور الأيتام من خلال فريقً التواصل المجتمعي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم، في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق رؤية مصر 2030.وقامت مديرية الصحة بالغربية باستقبال فريق التواصل المجتمعي بالوزارة صباح اليوم الجمعة لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال، وصحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية للمشرفات بدور الأيتام، بالمجان تحت شعار (100 مليون صحة) تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتموكذا تقديم الرسائل التوعوية للاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال وكيفية الوقاية من فيروس كورونا من قبل فرق التثقيف الصحي بالغربية.وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أنه قد قام بالتنسيق مع أماني الندري وكيل وزارة التضامن بالغربية للاحتفال بيوم اليتيم في عيدهم السنوي، داخل دور الأيتام، بمؤسسة ثروت ودار الروضة للأيتام والامل للأيتام حرصا على تقديم الدعم الصحي للأطفال وتقديم رسائل توعوية لاتباع السلوكيات الصحية السليمة تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وحرصا منه على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام، كما شملت الاحتفالية العديد من الفقرات الغنائية، والفنية وتقديم الهدايا العينية للأطفال، من خلال فريق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة والسكان.وأضاف الدكتور عبد الناصر أنه تم الكشف ومتابعة 31 طفلا وطفلة و49 من المشرفات من خلال الفرق المخصصة، لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والانيميا والتقزم للأطفال، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والتي تقوم بتنفيذها إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.