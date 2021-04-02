رئيس حزب ميركل يدعو إلى حل موحد للمدارس في مواجهة الجائحة

دعا أرمين لاشيت، رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي- حزب المستشارة الألمانية ميركل- اليوم الجمعة، إلى وضع لائحة موحدة على الصعيد الوطني بشأن كيفية استمرار المدارس في ظل جائحة كورونا بعد عطلة عيد الفصح.وقال لاشيت إن على الولايات أن تضع هذه اللائحة بنفسها وليس الحكومة الاتحادية.إلا أنه ذكر أن أمر فرض فحص إلزامي للطلاب خلال حضورهم إلى فصول الدراسة ما يزال مثيرا للجدل.وأوضح لاشيت أنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت المدارس ستفتح بعد عطلة عيد الفصح أم لا.ودعا اتحاد المدن والبلديات إلى حظر التدريس للطلاب الذين لا يرغبون في الخضوع لاختبار كورونا.