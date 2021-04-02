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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«نادي أندرويد».. مسلسل إذاعي لأحمد عز في رمضان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:00 م
أحمد عز
أحمد عز
منار إبراهيم
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يشارك الفنان أحمد عز خلال موسم رمضان المقبل بمسلسل إذاعي جديد يحمل عنوان "نادي أندرويد"، وذلك بجانب مسلسله الدرامي "هجمة مرتدة".

ويقوم عز بتسجيل حلقات المسلسل خلال الفترة الحالية استعدادا لبثه عبر إحدى محطات الراديو خلال الشهر الكريم، تدور أحداث المسلسل الإذاعي في إطار الكوميديا والإثارة وتشاركه بطولة المسلسل الفنانة نسرين طافش.

من جهة أخرى؛ يجسد أحمد عز في مسلسل هجمة مرتدة دور شاب يعمل في الخارج، ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز، اللذين يجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

"هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، يشارك في بطولته كل من هند صبري وماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والفنان الشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الشباب.

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