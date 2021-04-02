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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«زورت شهادة الإعدادية».. الكذبة التى وقع فيها الكاتب الساخر محمد راضى

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:02 م
الكاتب الساخر محمد
الكاتب الساخر محمد راضي
ايهاب مصطفى
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اعترف الكاتب الساخر محمد راضي، أن هناك العديد من الكذبات في حياته، بعضها مر بسلام وبعضها تم اكتشافه وتسبب في مأزق له.

قال محمد راضي: "كنت شقيًا في صغري، وذلك جعلني أمر بالعديد من المواقف كان الكذب حاضرًا فيها بقوة، وهناك بالفعل كذبة أذكرها جيدا ولا تزال عالقة في ذهني".

وأضاف راضي في تصريح خاصة لـ"الدستور": "كذبت على أهلي عندما كنت في الصف الثاني الإعدادي، وكان أبي متوقعًا نتيجة ترضيه وتفرحه، وحين أمسكت بالشهادة وجدت أن مجموعي ضعيف جدا، فاضطررت إلى تزوير الشهادة حتى لا أكسر فرحته، ولكي لا يضربني".

وتابع: "ووقع والدي الشهادة فعلا وكان فرحا بها، وكانت الكذبة سوف تمر بسلام، لولا أنني بغباء طلبت منه أن أذهب لدرس خصوصي في الدراسات الاجتماعية لكي أحسن مستواي فيها، وكان أبي وقتها يقول لزملائه أنني حصلت على الدرجة النهائية فيها، وانكشفت اللعبة أمامه وعرف وضربني ضربا مبرحا".

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