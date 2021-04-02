الخارجية: حريصون على التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

أكدت وزارة الخارجية حرص مصر على التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي مصالحنا والسودان وإثيوبيا.زتوجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في جولة من المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بناء على الدعوة التي وجهتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وبمشاركة وزراء الخارجية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.