الصليب الأحمر: مقتل اثنين وإصابة 14 في انهيار كنيسة بأوغندا

قال الصليب الأحمر الأوغندي لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة أن مبنى كنيسة انهار على عشرات من المصلين الكاثوليك الذين كانوا يجهزون لاحتفالات عيد الفصح في شرق أوغندا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بإصابات حرجة.وقال مسؤول الصليب الأحمر فرانسيز امولين إن أكثر من مئة من المصلين كانوا قد تجمعوا داخل كنيسة ناموليمو الكاثوليكية بالقرب من بلدة بوتاليجا عندما انهارت كل الجدران الأربعة والسقف بعد عاصفة قوية أمس الأول الأربعاء.وقال أمولين: "كان المطر غزيرا يوم الأربعاء ودمر المنطقة.وتسبب في إضعاف جدران الكنيسة وانهاروا جميعا وسقط السقف. وتوفى اثنان على الفور. وذكر متحدث باسم الشرطة في المنطقة إن امرأتين تبلغان 50 و75 عاما لقيتا حتفهما.جدير بالذكر أن اوغندا دولة يعرف سكانها بالورع وأكثر من 85 % من سكانها البالغ تعدادهم 40 مليون نسمة، من المسيحيين.