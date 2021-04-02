وزيرة التضامن تشهد احتفالية «أبناء مصر» بمناسبة يوم اليتيم

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية «أبناء مصر»، وتأتي في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، حيث تناولت وجبة الإفطار مع ٥٠٠ ابن من أبناء دور الأيتام، يمثلون أبناء دور الأيتام بـ١٠ محافظات، داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور التربية، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية مع الأبناء والبنات.وتفقدت نيفين القباج معرضا لأعمال أبناء دور التربية للرعاية الاجتماعية، وقامت بتوزيع الهدايا على الأبناء احتفالًا بهذا اليوم، كما شهدت عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية التي أداها أبناء دور الرعاية بأنفسهم، وأبرزت مواهب الأطفال والأبناء، وذلك وسط أجواء يسودها البهجة والسرور.وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوزيع جوائز على عدد من الأطفال الفائزين في مسابقات رياضية وثقافية مختلفة.