بوليفيا تسجل 916 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- بأنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و280 حالة.





وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بشكل كامل في بوليفيا بلغ 115 ألفا و12 شخصا.

سجلت بوليفيا 916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 273 ألفا و327 حالة.