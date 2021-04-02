فلبينية بين القتلى الإرهابيين في عملية عسكرية غرب تونس

قال مصدر قضائي، اليوم الجمعة، إن المرأة التي فجّرت نفسها بحزام ناسف في العملية العسكرية بجبل السلوم، أمس الخميس، تحمل الجنسية الفلبينية.وتوفيت المرأة مع عنصر إرهابي آخر تونسي عندما فجّرا نفسيهما بعد التفطن إليهما من قبل وحدات عسكرية في جبل السلوم بولاية القصرين غرب تونس، قرب الحدود الجزائرية، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في وقت سابق.وأضافت أن العنصرين لقيا حتفهما على الفور إلى جانب وفاة رضيعة معها ونجاة طفلة أخرى من التفجير كانا بصحبتيهما.وأوضح المتحدث باسم محكمة تونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب محسن الدالي، لإذاعة "موزاييك" الخاصة، اليوم، إن المرأة تحمل الجنسية الفلبينية، فيما تجري التحقيقات لمعرفة ما إذا كان العنصران على علاقة بأطراف أخرى.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أيضا القضاء على عنصر إرهابي ثالث "حمدي ذويب"، وهو القيادي بتنظيم "جند الخلافة" الموالي لتنظيم "داعش" المتطرف، في عملية عسكرية منفصلة بجبل المغيلة الواقع بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد.