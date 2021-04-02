«صحة السويس» تشارك في فعاليات «يوم اليتيم» بدار الرحمة (فيديو)

شاركت مديرية الصحة بالسويس، من خلال المبادرة التنسيقية بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، للاحتفال بيوم اليتيم، بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.وأشرف وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، بحضور وكيل مديرية الصحة، على فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم عبر الدفع بفرق من مبادرات فخامة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة للسمنة والتقزم للكشف وفحص والاطمئنان على أبنائنا الأيتام من ذوى المرحلة الابتدائية.كما تم الدفع بمبادرة صحة المرأة المصرية للاطمئنان على سلامة الفتيات الأيتام ومشرفات دور الأيتام الثلاث للمستهدفات منهن بالفحص.وقدمت المبادرة المشورة الصحية لهن وعمل ندوات توعوية، كما تم خلال الاحتفالات توزيع الهدايا على أبنائنا وبناتنا الأيتام بـ"دار الحنان والرحمة والأمل للبنات".تأتي تلك المبادرة تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات معالى الأستاذة الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان بالمشاركة في احتفالات يوم اليتيم.