العاصمة الهندية تسجل 3594 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت إدارة الصحة في العاصمة الهندية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 3594 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في نيودلهي، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 668 ألفا و814 حالة.وأشارت الإدارة- حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إلى أنه تم تسجيل 14 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في نيودلهي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 11 ألفا و50 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 645 ألفا و770 شخصا، مشيرة إلى أنه يوجد 11 ألفا و994 حالة نشطة بينهم 6106 حالات في عزل منزلي.