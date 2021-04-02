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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تدعو الجاليات المصرية بالخارج للترويج لاحتفالية «موكب المومياوات الملكية»

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:01 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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دعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء الجاليات المصرية في دول العالم، إلى الترويج للحدث الوطني التاريخي الذي من المقرر أن تشهده مصر، غدًا السبت، وهو احتفالية «موكب المومياوات الملكية» على كل المستويات.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم مخاطبة المصريين بالخارج: «أدعوكم جميعا إلى متابعة هذا الحدث الضخم والفريد من نوعه والترويج له على نطاق واسع عبر منصاتكم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي محيط أصدقائكم وجيرانكم وزملاء العمل».

وشددت وزيرة الهجرة على أن المصري بالخارج مُبادر دائمًا وداعم ومساند لوطنه في كل الظروف والمناسبات، مؤكدة أن احتفالية موكب المومياوات الملكية مناسبة وطنية كبرى وحدث مصري أصيل لا بد أن يشارك فيه المصريون جميعا لأنه يعكس أمام العالم أجمع وجه مصر الحضاري العريق والبراق.

كما أوضحت سيادتها أن الحدث سيتم نقله ومتابعته عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، وكذلك الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" على الرابطين التاليين:
https:www.facebook.comMoemigegy
https:www.facebook.cometkallem.arabi

يذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بالقاهرة، سيشهده العالم غدا السبت 3 أبريل، حيث يضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

وفي إطار إتاحة الفرصة في العديد من الدول لمتابعة هذا الحدث الذي سيُبهر العالم، ستقوم عدة قنوات تليفزيونية عالمية وعربية بنقله على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى عمل بث مباشر Live streaming له على قناتي اليوتيوب الرسمية لوزارة السياحة والآثار على الرابط التالي:
https:bit.ly3dmCpp8
والهيئة Experience Egypt على الرابط التالي:
https:bit.ly3tUErDu

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