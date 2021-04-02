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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

علماء: «الأحضان تواجه شبح الانقراض».. والسبب فيروس كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:19 م
الأحضان
الأحضان
إسلام جمال
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يعتبر العناق من الأمور التى تساهم بشكل كبير فى توطيد العلاقات الاجتماعية فضلًا عن الفوائد الصحية فى دوره لتقليل التوتر والضغط الناجم عن يوم عمل شاق.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد وجد استطلاع حديث للرأي، أكد أن 59 في المائة من الأشخاص المشاركين بالدراسة، لم يستطيعوا الترحيب بأصدقائهم وأحبهائم كما فى السابق، مثل العناق أو القبلات أو حتى المصافحة بالأيدى، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.

في حين أن مثل هذه الاستراتيجيات قد تساعد في الحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكن أكد الباحثون، أن قلة الاتصال الجسدي قد تكون لها آثار جانبية على صحتنا.

يقول مايكل بانيسي، أستاذ علم النفس، والمؤلف الرئيسى للدراسة، إن الأشخاص الذين يميلون للترحيب بالعناق او المصافحة بالأيدى، لا يعانون من التوتر والقلق على عكس الذين امتنعوا عن ذلك بسبب التخوف من الإصابة بفيروس كورونا.

أكد الباحثون أن العناق والدعم الاجتماعي يخفضان مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، والتي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على المناعة.

أظهرت نتائج الدراسة، أن بسبب انتشار فيروس كورونا انخفضت الروابط الاجتماعية بشكل كبير، الأمر الذى تسبب فى زيادة الإصابة بالمشاكل النفسية كالاكتئاب والشعور بالوحدة.

وأفاد الباحثون، بأن اللمس سواء العناق أو ملامسة الأيدى، يساعد فى تحفيز إفراز الإندورفين، للمخ وتقليل التوتر.

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