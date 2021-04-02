سفير ألمانيا فى لبنان: شركات خاصة ستقدم خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت

قال السفير الألماني في لبنان، اليوم الجمعة، إن عدة شركات خاصة ستقدم اقتراحا شاملا الأسبوع المقبل لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة التي دمرها انفجار هائل في أغسطس الماضي.جاء البيان بعد أن نقلت "رويترز" في تقرير لها عن مصدرين قولهما إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي.وقال السفير أندرياس كيندل إن الشركات ستشمل رولاند برجر وإتش.بي.سي وإتش.إتش.إل.إيه وكوليرز مشيرا إلى أن الاقتراح ليس مقدما من الحكومة الألمانية.وأضاف أن السلطات اللبنانية لا يمكنها إعادة الثقة وجذب الدعم من المستثمرين إلا من خلال تنفيذ إصلاحات فعالة.