«نافذة على الأدب المصرى».. ندوة بالمركز الثقافى الروسي بالإسكندرية

يستضيف المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، أولى سلسلة ندوات "نافذة على الأدب المصري" بندوة للكاتب الصحفى خيري حسن وكتابه "يا صاحب المدد" وذلك يوم الثلاثاء المقبل.يشارك في الندوة الكاتب والناقد عبد المنعم كامل الذي يقدم رؤية نقدية لشعر زكى عمر، وتتحدث فيها الكاتبة والروائية منى عارف عن الرحلة الإنسانية والإبداعية للراحل. ويشرف على هذه النافذة الثقافية الجديدة بالمركز ويدير ندوته الأولى محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق ويحضرها القنصل الروسي بالإسكندرية مراد جاتين والعديد من الشعراء والمثقفين المصريين والعرب.جدير بالإشارة إلى أن سلسلة نافذة على الأدب المصري بالمركز الثقافى الروسي بالإسكندرية يشرف عليها محمودعوضين تحت رعاية القنصل مراد جاتين مديرالمركز، ويشارك بالموسيقى والغناء المطرب إبراهيم الملاح الذى يقدم القصائد الغنائية للراحل زكى عمر التى غناها الشيخ إمام له من قبل. ويأتى هذا ضمن سلسلة لقاءات ثقافية وجماهيرية، سيتم تنظيمها فى عدة مواقع ثقافية، على أن تختتم بمؤتمر أكاديمى موسع عن التجربة الإبداعية لشاعر العامية الكبير الراحل زكى عمر.