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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

51 قتيلا إثر خروج قطار عن السكة داخل نفق في تايوان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:49 م
خروج قطار عن السكة
خروج قطار عن السكة
وكالات
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قتل 51 شخصا على الأقل في خروج قطار مكتظ بالركاب عن سكته داخل نفق في شرق تايوان، اليوم الجمعة، في أسوا حادث للسكك الحديد في الجزيرة منذ عقود.

وقالت السلطات إن الحادث قد تكون سببه آلية للبناء انزلقت من منحدر واصطدمت بالقطار الذي كان يستعد لدخول نفق قرب مدينة هواليين على ساحل تايوان.

وقال تساي دينغ- هسيين، مسئول الشرطة في منطقة هواليين، إن "آلية بناء لم تكن مركونة بشكل صحيح انزلقت وصولا إلى خط السكك الحديد".. وأضاف: "هذا استنتاجنا الأولي ونحاول توضيح ملابسات الحادث".

وظهرت في صور نشرتها وسائل الإعلام للموقع شاحنة مسطحة صفراء منقلبة على جانبها، بالقرب من القطار.

وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق أن 51 شخصا على الأقل قتلوا ونقل 146 راكبا إلى المستشفى.. وبين القتلى فرنسي واحد، وبين الجرحى يابانيان وأحد سكان ماكاو.

ونقلت قناة "تي في إس" عن ناجية قولها إن بعض الركاب المحاصرين كانوا يبكون ويستغيثون بينما فقد آخرون وعيهم.. وأوضحت المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، أن "كثيرين علقوا تحت المقاعد وبعضهم فوقها".

وتفقدت الرئيسة "تساي إنغ ون" مركز الإغاثة في حالات الطوارئ في العاصمة تايبيه، وقالت للصحفيين: "سنحدد بالتأكيد سبب هذا الحادث الذي أودى بحياة عدد كبير من الضحايا".

وقال مكتب الرئيسة، في بيان، أنها أمرت المستشفيات بالاستعداد لوصول أعداد كبيرة من الإصابات، مؤكدا أن "الأولوية هي لإنقاذ الأشخاص العالقين".

ووقع الحادث على خط السكك الحديد في شرق تايوان قرابة الساعة 09،30 (01،30 ت غ) قرب مدينة هواليين الساحلية.

وتظهر صور نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يو دي إن" مقدمة القطار داخل النفق وقد تحول إلى ركام.

وفي صور التقطها الصليب الأحمر التايواني يظهر رجال إنقاذ يرتدون خوذا ويحملون مصابيح يسيرون على سطح القطار المحطم داخل النفق للوصول إلى الناجين.

وعمل رجال الإنقاذ لساعات من أجل الوصول إلى العالقين في النفق، مستخدمين المناشير لسحبهم من بين الصفائح المعدنية الملتوية.

وبحلول بعد الظهر، لم يبق أحد في العربات، لكن رجال الإنقاذ ظلوا في الموقع، حسب مراسلي "فرانس برس".

وبسبب الزلازل التي تهز الجزيرة باستمرار لدى تايوان عمال إنقاذ مستعدون دائما للاستجابة ومساعدة ضحايا الكوارث.

ويبدو أن الجالسين في مقاعدهم في الجزء الخلفي من القطار نجوا نسبيا.

وقالت شبكة "يو دي إن" إن فريقا متواجدا في داخل النفق بث صورا تظهر عربتين على الأقل لم تتعرضا لأي أضرار، فيما يقوم عناصر الإنقاذ بمساعدة الركاب على الخروج من القطار.

وقالت امرأة نجت من الحادث، لشبكة أخبار محلية: "شعرت وكأن هناك هزة عنيفة مفاجئة ووجدت نفسي أسقط على الأرض"، وأضافت: "كسرنا النافذة من أجل التمكن من الوصول إلى سطح القطار والخروج".

وتربط رحلات هذا القطار، الذي كان يقل 480 راكبا ويتألف من ثماني عربات، تايبيه ببلدة تايتونغ الواقعة في جنوب شرق الجزيرة.

وقع الحادث في اليوم الأول من مهرجان تنظيف القبور السنوي، وهو عطلة نهاية أسبوع عامة طويلة تكون فيها الطرق والسكك الحديدية في تايوان مزدحمة عادة.

خلال هذه الفترة يعود السكان عموما إلى قراهم لتنظيف قبور أقربائهم وتقديم أضحيات.

ويعد خط السكك الحديد في شرق تايوان وجهة سياحية معروفة جدا، ويمر بمحاذاة الساحل في منطقة مناظرها خلابة.

ويسلك هذا الخط عدة أنفاق وجسور، كما يتعرج عبر جبال مهيبة ووديان عميقة جدا قبل النزول إلى وادي هوادونغ.

وحادث الجمعة واحد من أسوأ كوارث السكك الحديد في تايوان منذ عقود.

ويعود آخر خروج كبير لقطار عن سكته في تايوان إلى العام 2018، وأسفر عن مقتل 18 شخصا في أقصى الجنوب من الخط نفسه.

ووجهت لسائق القطار المكون من ثماني عربات تهمة القتل بسبب الإهمال.

وأصيب أكثر من 200 من الركاب البالغ عددهم 366 آنذاك.

هذا الحادث كان الأسوأ منذ 1991، حين قتل 30 راكبا وأصيب 112 بعد اصطدام قطارين فى مياولي.

كذلك، قتل 30 شخصا العام 1981 عندما اصطدمت شاحنة بقطار ركاب عند معبر عند المستوى نفسه، في هسينشو.

في العام 2003، لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب 156 آخرون عندما سقط قطار كان على جبل أليشان في منحدر.

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