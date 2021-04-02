تزامنا مع يوم اليتيم.. وكيل «صحة الفيوم» يطلق حملة لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال

شهدت دور أيتام "شفيع الفيوم، ودار الأيتام عائشة حسانين"، حملة لرفع الوعى الصحي المجتمعي للأطفال، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، من خلال فريق للتواصل المجتمعي بوزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم، في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق رؤية مصر2030، بحضور الدكتورة حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة، وعدد من قيادات المديرية، والأطقم الطبية.وأكد الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والانيميا والتقزم للأطفال، وتقديم الرسائل التوعوية الاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، بالإضافة لخدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للمشرفات بدور الأيتام، وذلك بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة".وأضاف حاتم، عقدت ندوات توعوية للوقاية من فيروس كورونا من قبل فرق التثقيف الصحي، كما شارك فريق التواصل المجتمعي، الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم فى عيدهم السنوي، داخل دور الأيتام، حرصًا على تقديم الدعم الصحي للأطفال وتقديم رسائل توعوية اتباع السلوكيات الصحية السليمة.