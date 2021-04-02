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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

استمرار عرض مسرحية «خارج المجموع» على خشبة «الطليعة»

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:02 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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يستمر تقديم العرض المسرحي "خارج المجموع " من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفنى للمسرح أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، ولمدة أسبوعين، على مسرح الطليعة بالعتبة فى تمام السابعة مساء.

ويعد عرض "خارج المجموع" تعاون مشترك بين فرقة مسرح الإسكندرية تحت إدارة المخرج محمد مرسي وفرقة مسرح الطليعة تحت إدارة المخرج عادل حسان.

جدير بالذكر أن العرض المسرحى "خارج المجموع " ضمن العروض المسرحية التي أنتجت  ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح ، والتي أقامتها فرقة مسرح الإسكندرية، وذلك لتنشيط الحركة المسرحية وتحفيز الشباب على الإبداع.

عرض "خارج المجموع" يتناول مشكلة التنمر والحكم على الآخر داخل المجتمع، وآثر ذلك فى الآخر حتى لو كان على سبيل المزح، العرض بطولة محمد الكوتي، إسلام وسوف، إسلام عوض، سارة فؤاد، أحمد عبدالجواد، ديكور رشا غطاس، تأليف موسيقي محمد شحاته، إضاءة ابراهيم الفرن، تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد.

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