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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل بكمية من مخدر الهيروين في برج العرب

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:45 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطه الإجرامي بالاتجار فى مخدر الهيروين وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحًا لنشاطه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتفى محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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