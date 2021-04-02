أعلنت وكالة رويترز الاخبارية، اليوم الجمعة، أن طهران ترفض المحادثات غير المباشرة مع واشنطن أو الرفع التدريجي للعقوبات.وكانت قد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن مسؤولين أمريكيين كبارا سيشاركون الأسبوع القادم في المشاورات مع الأطراف الموقعة على اتفاق إيران النووي في العاصمة النمساوية فيينا.ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين تأكيدهم أن الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي (وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، والتي عقدت اليوم الجمعة اجتماعا افتراضيا، اتفقت على استئناف المشاورات بينها في فيينا الأسبوع القادم، بما يعد أول جهد ملموس لإنقاذ الصفقة النووية مع إيران، منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مقاليد الحكم في يناير الماضي.