«البكري»: الحكومة جادة في دعم الصادرات

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري، إن الحكومة جادة في خطتها لزيادة دعم الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعة المحلية وزيادة عدد المشروعات الاستثمارية داخل الدولة.وأضاف «البكري» في تصريح لـ«الدستور» أن قطاع الصادرات يحتاج إلى نظام تسويقي جيد نستطيع من خلاله تعزيز القدرة التنافسية للصادرات أمام المنتجات الأجنبية، وتعزيز مكانة المنتج المصري ومشاركته في النظام الاقتصادي الدولي.وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في تنمية الصادرات، وتطبيق آلاليات التي يتم اتباعها في الدول المصدرة، هذا بالإضافة إلى أهمية الاهتمام بالمنتج المصري بالحد الذي يتناسب مع القيمة التسويقية المستهدفة.