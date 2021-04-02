واشنطن: محادثات غير مباشرة في جولة مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي

أعلنت الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أنه سيكون هناك محادثات غير مباشرة في جولة مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.وفي سياق متصل، أعلنت روسيا أن الاجتماع الافتراضي، الذي اختتم قبل قليل، بين الأطراف الموقّعة على اتفاق إيران النووي ترك انطباعا بأن الأمور تتطور على المسار الصحيح، لكن السبيل للمضي قدما لن يكون سهلا.وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر"، أن الاجتماع الذي عقدته عبر الإنترنت اليوم الجمعة اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاتفاق النووي المبرم عام 2015) قد انتهى، مشيرا إلى أن المشاورات بين الممثلين عن إيران ودول 4+1 كانت جادة وستتواصل.