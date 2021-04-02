أين ستضع ميجان ماركل مولودها الثاني؟

قال مصدر قريب من دوقة ساسكس ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري إنهما سيحصلان على إجازة مناسبة بعد ولادة ابنتهما في الصيف.ووفقا لموقع الديلي ميل: بالنسبة إلى الأمير هاري دوق ساسكس، 36 عامًا، والذي يعيش حاليًا في قصره الذي تبلغ تكلفته 14 مليون دولار في كاليفورنيا، فإن هذا يعني قضاء بعض الوقت من وظيفته الأولى في عالم الشركات حيث تولى مؤخرًا منصبًا تنفيذيًا في شركة Silicon Valley الناشئة التي تدعي أن تكون قيمتها 1.7 مليار دولار.رفض أليكسي روبيشو، الرئيس التنفيذي للشركة، الإفصاح عن المبلغ الذي يتقاضاه الملك، على الرغم من أن الأدوار المماثلة في شركات أخرى في كاليفورنيا ستحصل على رواتب من ستة أو سبعة أرقام.ووفقا للموقع: إن إجازة الأبوية للأمير هاري تعني أيضًا التراجع مؤقتًا عن صفقاته التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات مع Netflix وSpotify - والتي أخبرها أوبرا وينفري أنه تم إقناعه بالتوقيع عندما تم "عزله فعليًا ماليًا" عن العائلة المالكة.وقال مصدر مقرب منهما أنهما سيحصلان على إجازتهما الصيفية بمجرد وصول الطفلة الجديدة، مع ابنهما آرشي.خلال مقابلة أوبرا وينفري، أخبر دوق ساسكس كيف توقف عن تلقي الدخل من قصر باكنغهام بعد فترة وجيزة من إعلانه هو وميجان عن رغبتهما في الانسحاب من بين كبار العائلة المالكة وقضاء بعض الوقت في الخارج.وأضاف هاري أنه لم يكن ليتمكن من دفع تكاليف الأمن لحماية أسرته لولا الأموال التي تركتها له والدته الأميرة ديانا بإرادتها.يأتي ذلك بعد أن ادعى أحد المطلعين أن ميجان ماركل تخطط لإنجاب طفلها الثاني مع الأمير هاري في منزلهم المذهل الذي تبلغ تكلفته 14.7 مليون دولار في سانتا باربرا في مونتيسيتو، كاليفورنيا.إذا ولدت ميجان والأمير هاري في أمريكا، فسيكون من حقها الحصول على الجنسية الأمريكية كحق تلقائي، وستحصل على الجنسية البريطانية المزدوجة من خلال والدها. ستكون أيضًا قادرة على الترشح لرئاسة الولايات المتحدة إذا ولدت على الأراضي الأمريكية.وقال المصدر أيضًا إن ميجان خططت في البداية للولادة في المنزل لأرتشي، التي تبلغ الآن 22 شهرًا، لكنها لم تتمكن من القيام بذلك لأن ابنها تأخر عن موعده بأسبوع.