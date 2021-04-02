استمرار توافد الرحلات من مختلف المحافظات إلى بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالا من الزائرين، حيث استمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لبورسعيد لزيارة العديد من المناطق السياحية، وعلى رأسها حديقة فريال، والتى اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التى يزورها القادمين للمحافظة، وذلك بعد التطور الحضارى والجمالى الذى شهدته حديقة فريال التاريخية، والتى أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرا، وكذلك سوق الأسماك الجديد والبازار الجديد وشارع 73 السياحي وشارع ديليسبس باي.وأعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة تلك المناطق، موكدين أن بورسعيد تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبى، مؤكدين أن بورسعيد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة، وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة، والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومنها منطقة الملاحات بورفؤاد.يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد حاليا إقبالا من الزائرين من مختلف المحافظات لمشاهدة التطورات التى حققتها المدينة فى مختلف المجالات وأهمها المجال السياحى والأسواق وتقديم خدمات مميزة للزائرين.