رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار توافد الرحلات من مختلف المحافظات إلى بورسعيد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:06 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالا من الزائرين، حيث استمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لبورسعيد لزيارة العديد من المناطق السياحية، وعلى رأسها حديقة فريال، والتى اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التى يزورها القادمين للمحافظة، وذلك بعد التطور الحضارى والجمالى الذى شهدته حديقة فريال التاريخية، والتى أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرا، وكذلك سوق الأسماك الجديد والبازار الجديد وشارع 73 السياحي وشارع ديليسبس باي.

وأعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة تلك المناطق، موكدين أن بورسعيد تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبى، مؤكدين أن بورسعيد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة، وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة، والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومنها منطقة الملاحات بورفؤاد.

يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد حاليا إقبالا من الزائرين من مختلف المحافظات لمشاهدة التطورات التى حققتها المدينة فى مختلف المجالات وأهمها المجال السياحى والأسواق وتقديم خدمات مميزة للزائرين.

موضوعات متعلقة

«السكة الحديد»: حركة القطارات بخط «القاهرة- أسوان» طبيعية

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

محمد محسن يغرد معتزلًا الفن: «هفتح محل عجل»

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

الأكثر قراءة

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

«نافذة على الأدب المصرى».. ندوة بالمركز الثقافى الروسي بالإسكندرية

المرأة فى القرن الماضي.. أسبوع ثقافي بالمنيا

أشكال الكتابة عند الشعراء بثقافة المنيا

سعاد سليمان توقع روايتها «هبات ساخنة» بأتيليه القاهرة