عمرو سعد داخل غية حمام في كواليس مسلسل «ملوك الجدعنة» (صور)

يواصل الفنان عمرو سعد تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني لعام ٢٠٢١.ويحرص عمرو سعد على الحفاظ على بنيته الجسمانية على مدار أيام التصوير من أجل دوره في المسلسل، الذي سيكون بمثابة عودة قوية له في الدراما من جديد بعد غياب عامين، والمنافسة في الماراثون الرمضاني مع كبار نجوم الدراما المصرية.تدور الأحداث حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما، ويدخلان معه في صراع.يشارك في بطولة المسلسل كل من عمرو سعد، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، ومن تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.