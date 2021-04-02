«أبو شقة»: السيسى يؤسس للجمهورية الثانية ويعمل للأجيال الحالية والقادمة

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع الدلتا الجديدة وإقامة مشروعات 1.5 مليون فدان يمثل خطوة من أهم الخطوات المستقبلية لتعزيز إنشاء دولة مصرية ديمقراطية حديثة، تسعى إلى امتلاك جميع جوانب القوة، ومن أهمها الاكتفاء الذاتى من الغذاء.وأوضح "أبوشقة" أن هذه المشروعات تدل على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل للأجيال القادمة، ويؤكد رؤيته فى الاهتمام بناء الإنسان، والذى تجلى في العديد من مبادرات الرئيس التى تضمنت التصدى لفيروس "سى" والاهتمام بالريف المصرى، والقضاء على العشوائيات، والمشروعات العملاقة، ومنها مدينة الدواء المصرية، التى تعد مفخرة مصرية بكل المقاييس.وأشاد بافتتاح الرئيس لمدينة الدواء بالخانكة، وقال إن هذا المشروع مهم لمواكبة ثورة الدواء لكل مواطن بجودة عالية وسعر مناسب فى متناول الجميع. كما يساهم المشروع فى كسر احتكار الشركات العالمية الكبرى للدواء. ومن المشروعات العملاقة محور قناة السويس وربط سيناء بالأنفاق ومحاور الطرق.وأوضح "أبوشقة" أن مشروع الدلتا الجديدة يشمل عددا من المجالات منها الزراعات والتوظيف والاهتمام بسيناء، وأشار إلى أن هذه الجوانب تعتمد على المياه وتخزين المياه، وطرق الزراعة الحديثة، ومنها الرى بالتنقيط.وأضاف أن الزراعة أيام الرومان كانت تعتمد على القمح والشعير، ويدل ما يحدث الآن على أننا نستغل هذه النظرة المهملة، حيث يتم التخطيط لتعمير سيناء وزيادة المواطنين فيها، من أجل بناء دولة عصرية حديثة من جميع المناحى، وهو ما يصب فى صالح بناء الإنسان.وأكد "أبوشقة" أن المشروعات الكبرى على أرض الوطن، تتم رُغم جائحة كورونا التى أنهكت اقتصاديات العالم، لكن مصر استطاعت بالتخطيط العلمى السليم مواجهة هذه الجائحة الخطيرة لتخرج منها بأقل قدر من الخسائر، وقال "أبوشقة" إن مصر تستغل الشواطئ التى يبلغ طولها 3200 كيلو متر، ويستطيع أسطول الصيد المصرى تغطية البلاد بالأسماك، إضافة إلى التصدير، وكانت هناك تجربة فى الخمسينيات أيام الرئيس جمال عبدالناصر، عندما استعانت مصر بالأسطول الروسى للصيد لتوفير الأسماك أسعار زهيدة.وأضاف "أبوشقة" أن الدلتا الجديدة والوادى الفارغ سيكون لهما دور فى الاستثمار الحيوانى والإنتاج الحيوانى، وزيادة إنتاج مصر من اللحوم والألبان.وأشار "أبوشقة" إلى أنه قال منذ فترة إن مصر ستكون من النمور الاقتصادية فى العالم، وأضاف: ما تنبأت به هو ما يحدث فى الواقع الحالى.وأضاف: الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤسس للجمهورية الثانية، فهو مؤسس الجمهورية الثانية، كما كان محمد على مؤسس مصر الحديثة عندما تولى الحكم عام 1805، ونحن الآن أمام نهضة حقيقية، فما يفعله الرئيس هو بناء دولة عصرية حديثة تصب فى صالح المواطن المصرى، وتنهض بالريف، وتعلى القيم المصرية ولهذا نستطيع أن نقول إنه مؤسس حقيقى للجمهورية الثانية.