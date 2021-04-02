تسجيل 5882 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا فى العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 5882 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 862 ألفا و821 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أنه تم تسجيل 4119 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 768 ألفا و215 حالة بنسبة شفاء 89%، مشيرة إلى تلقي 13 ألفا و443 شخصًا للقاح المضاد لـ"كورونا".ولفتت إلى أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصبح إجمالي حالات الوفاة 14 ألفا و390 حالة.