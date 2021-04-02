تسجيل 5882 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا فى العراق
الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:26 م
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سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 5882 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 862 ألفا و821 حالة.
وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أنه تم تسجيل 4119 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 768 ألفا و215 حالة بنسبة شفاء 89%، مشيرة إلى تلقي 13 ألفا و443 شخصًا للقاح المضاد لـ"كورونا".
ولفتت إلى أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصبح إجمالي حالات الوفاة 14 ألفا و390 حالة.
وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أنه تم تسجيل 4119 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 768 ألفا و215 حالة بنسبة شفاء 89%، مشيرة إلى تلقي 13 ألفا و443 شخصًا للقاح المضاد لـ"كورونا".
ولفتت إلى أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصبح إجمالي حالات الوفاة 14 ألفا و390 حالة.