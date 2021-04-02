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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أثينا تنتقد خفر السواحل التركي بسبب أعمال استفزازية في بحر إيجة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:10 م
جريدة الدستور
وكالات
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اتهم خفر السواحل اليوناني نظيره التركي بالإقدام على عملين استفزازيين في شرق بحر أيجة اليوم الجمعة.

وقال خفر السواحل اليوناني إن زوارق الدوريات التركية حاولت قيادة قوارب مطاطية تقل مهاجرين إلى المياه اليونانية.

وفي واقعة منفصلة، أظهر مقطع فيديو قاربا تابعا لخفر السواحل التركي وهو ينفذ مناورات خطيرة حيث تجاوز زورق دورية يوناني بسرعة عالية.

ودعا وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، تركيا إلى وقف ما وصفه بالأعمال الاستفزازية غير المبررة، وإلى احترام اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي.

وقال خفر السواحل اليوناني إن زوارق الدوريات التركية كانت رافقت العديد من القوارب المطاطية التي تحمل مهاجرين إلى الحدود البحرية اليونانية، بالقرب من جزيرة ليسبوس.

ومنعت شرطة المسطحات المائية في اليونان القوارب من دخول المياه الإقليمية. ثم انتشل خفر السواحل التركي المهاجرين وأعادهم إلى الساحل التركي.

وقال ميتاراكيس في بيان مصور اليوم الجمعة إن المهاجرين كانوا تحركوا، بلا شك، من الساحل التركي، مضيفا أنهم تلقوا المساعدة من جانب خفر السواحل التركي.

وبموجب اتفاقية اللاجئين لعام 2016 مع بروكسل، وافقت أنقرة على تقليص الهجرة عبر أراضيها للاتحاد الأوروبي، غير أن 777 مهاجرا وصولوا من تركيا بحرا بين مطلع العالم و28 مارس، بحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين. كما عبر 764 الحدود برا إلى شمال اليونان.

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