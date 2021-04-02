تردد قناة الحياة.. قائمة المسلسلات المعروضة على الحياة في رمضان 2021

تردد قناة الحياة الفضائية



- التردد: 12206

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

رابعا معامل تصحيح الخطأ: ⅚.



وتعرض قناة الحياة الفضائية عدد كبير من المسلسلات الدرامية المشاركة في المارثون الرمضاني المقبل وهم: -القمر الصناعي: النايل ساتُ- التردد: 12206- الاستقطاب: رأسي- معدل الترميز: 27500رابعا معامل تصحيح الخطأ: ⅚.وتعرض قناة الحياة الفضائية عدد كبير من المسلسلات الدرامية المشاركة في المارثون الرمضاني المقبل وهم:





أسماء مسلسلات رمضان 2021 على قناة الحياة - مسلسل القاهرة كابول:

يضم مسلسل القاهرة كابول عدد كبير من نجوم الفن من بينهم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.



وتعتمد قصة وأحداث المسلسل 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامي يجسده النجم فتحى عبدالوهاب، ضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى الذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.



- مسلسل أحسن أب:

ويعرض على قناة الحياة الفضائية مسلسل الفنان علي ربيع الذي يحمل أسم "أحسن أب" والذي يضم حلقة فقط ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.



- مسلسل عالم موازي:

وينضم لقائمة المسلسلات ذات 15 حلقة مسلسل "عالم موازي" للنجمة دنيا سمير غانم والتي تجسد خلاله دور عروسة لعبة تتحول الإنسان في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد أوتاكا، إسلام إبراهيم، دلال عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجي، هو من تأليف عمرو وهبة وإخراج هشام جمال.



- مسلسل ضل راجل:

ويعرض خلال المارثون الرمضاني مسلسل "ضل راجل" على قناة الحياة الفضائية للنجم ياسر جلال يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم الي جانب الفنان ياسر جلال، ويشارك في بطولته كل من الفنانة اللبنانية نور، نرمين الفقي، أميرة العايدي، ومحمود عبدالمغني، وأحمد حلاوة، وخالد أنور، ورنا رئيس، وإنعام سالوسة وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.



- مسلسل النمر:

يخوض النجم محمد إمام المارثون الرمضاني بمسلسل النمر والذي يعد ضمن قائمة مسلسلات قناة الحياة ويشارك عدد من النجوم وهم هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن إنتاج شركة سينرجي.





وتشارك الفنانة ريهام حجاج بمسلسل كل ما نفترق ويعرض على قناة الحياة ويضم مجموعة من النجوم ومنهم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.

ينتظر المشاهدون حلول شهر رمضان 2021 الذي يفصلنا عنه أيام قليلة لمتابعة الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية الخاصة بسباق