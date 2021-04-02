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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تنتهى من خطة تأمين احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:15 م
احتفالية نقل موكب
احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أنهت وزارة الداخلية، استعداداتها لتأمين ذلك الحدث العالمى، الخاص بنقل موكب المومياوات الملكية، من خلال إجراءات مكثفة، لتأمين خط سير موكب المومياوات الملكية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتمتد الإجراءات الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لحماية المنشآت الهامة والحيوية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بخط سير المومياوات، والدفع بقوات التدخل السريع، للتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة، إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية، لتيسير الحركة المرورية بكل الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث.

كما تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية، أمام جميع أنواع المركبات والأفراد، غدا السبت من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً، وذلك على النحو التالى: غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وغلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل، وغلق كوبرى الجلاء فى الاتجاه القادم من الجيزة.

وغلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له، بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وغلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق "مصر- حلوان" فى اتجاه ميدان أثر النبى، وغلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد، التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى، وغلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م.

وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمي لوزارة الداخلية "www.moi.gov.eg".

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