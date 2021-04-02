رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نقيب الأشراف وأمين دينية النواب يفتتحان مسجد «سيدي شاور» بالقليوبية (صور)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:04 م
جريدة الدستور
أميرة العنانيط
طباعة
افتتح السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الجمعة، مسجد سيدى شاور بقرية منشأة الكرام، مركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية.

وحضر حفل الافتتاح، الدكتور محمد أبو هاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، نائبا عن الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، والدكتور عبد الناصر عواد وكيل وزارة الاتصالات، والشيخ فؤاد عبد العظيم، والشيخ محمد عز وكيل وزارة الأوقاف السابق، وسمير صبحى ومحافظ عمران عضوي مجلس النواب، وياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ.

وأقيم المسجد بالجهود الذاتية من أهالي قرية منشأة الكرم على مساحة 900 متر، على الطراز المعماري الحديث.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية حول "مفهوم التنمية الشاملة"، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وقام نقيب الأشراف، بصحبة الدكتور محمد ابو هاشم بجولة تفقدية داخل المسجد، وألقى الشيخ فؤاد عبدالعظيم كلمة عقب انتهاء خطبة الجمعة.

موضوعات متعلقة

الخارجية: حريصون على التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

«السكة الحديد»: حركة القطارات بخط «القاهرة- أسوان» طبيعية

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عميد لاعبي العالم
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
المزيد

الثقافة

«زورت شهادة الإعدادية».. الكذبة التى وقع فيها الكاتب الساخر محمد راضى

«نافذة على الأدب المصرى».. ندوة بالمركز الثقافى الروسي بالإسكندرية

المرأة فى القرن الماضي.. أسبوع ثقافي بالمنيا

أشكال الكتابة عند الشعراء بثقافة المنيا