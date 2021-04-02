«عمومية الصحفيين» ترفض ميزانية النقابة والتفاوض لإلغاء الحبس بالنشر

قال خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن الجمعية العمومية قررت رفض ميزانية النقابة وقررت إعادتها للمجلس الجديد.جاء ذلك خلال مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية عقب اكتمالها بحضور 2432 زميلا.وقررت الجمعية العمومية رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، وكذلك الموافقة على التفاوض مع الحكومة والبرلمان لتعديل قانون النقابة بما يتيح حرية ممارسة المهنة وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.وتجري نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة 2 أبريل، الانتخابات على مقعد النقيب رقم 23، و6 أعضاء للمجلس "التجديد النصفي" رقم 52 في تاريخ النقابة، وذلك بمقر نادى المعلمين بالجزيرة.واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية، منذ قليل، بحضور نحو 2432 صحفيًا يمثلون 25% +1 من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.