رئيس الوزراء الأرميني يعقد اجتماعًا مع بوتين 7 أبريل الجاري

أعلنت الرئاسة الأرمينية، اليوم الجمعة، عن أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان سيزور موسكو، خلال الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الـ7 من أبريل الجاري.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأرمينية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "نظرًا للاجتماع المقرر عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 أبريل، سيدخل رئيس الوزراء نيكول باشينيان في الحجر الصحي بدءًا من اليوم 2 أبريل".كما أشارت إلى أن رئاسة الوزراء الأرمينية تعمل وفقًا لجدول الأعمال الزمني باستثناء الاجتماعات الشخصية والمشاركة في الأحداث الجماهيرية.يُذكر أن رئيس الوزراء الأرميني أعلن، الشهر الماضي، عن أنه سيستقيل رسميًا من منصبه في أبريل المقبل تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.واشتعلت الأزمة السياسية في أرمينيا، منذ أواخر فبراير، بعد أن طالب رئيس الأركان العامة والقيادة العليا للجيش أونيك جاسباريان باستقالة باشينيان.كما منعت أنشطة المعارضة عدة مرات حركة المرور على طول الطرق المركزية في يريفان حول مبنى البرلمان.. وأعلن باشينيان، بعد مشاورات مع الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، وزعماء الفصائل البرلمانية الثلاثة في 18 مارس الجاري، عن أنه سيتم تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 20 يونيو.