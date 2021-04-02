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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تسجل 6142 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:28 م
جريدة الدستور
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سجلت إندونيسيا 6142 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و517 ألفا و854 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- أنه تم تسجيل 196 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 41 ألفا و54 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بشكل كامل في إندونيسيا بلغ 3 ملايين و854 ألفا و451 شخصا.

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