إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تمت إزالة عدد ١٨٤ حالة على مساحة ١٥٨٧٥ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الحملات المُنفذة على مدار أسبوعين، ضمن الموجة الـ١٧ لإزالة التعديات على نهر النيل، والتى جاءت تحت إشراف اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية.وأضافت "المحافظ" أن هناك جهودا مستمرة للتصدى للمخالفات والتعديات خاصة على الأراضى الزراعية ونهر النيل والمستهدفة خلال هذه الموجة، مؤكدة مجددًا أنه تم توجيه الجهات المعنية، بالرصد الفورى لأي تعديات جديدة والتعامل الحاسم معها.