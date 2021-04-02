«ميرى»: النقابة حصلت على دعم 125 مليون جنيه خلال عامين

أعلن خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، عن حصول النقابة على دعم مادى من الدولة 125 مليون جنيه خلال عامين، وكان الدعم مهما فى أكثر من أمر، الأول أن الجميع حدث له إيذاء بسبب جائحة كورونا، وتم إنفاق حوالى 25 مليونا فى مشروع العلاج.وأشار خالد ميرى، فى كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أن هذا الدعم تم توجيه جزء أيضًا للمعاشات وكل أنشطة النقابة، موضحا أن آخر عامين كانا الأكثر إنفاقا في ملف القروض والإعلانات للزملاء.وبدأ، منذ قليل، الاجتماع العادي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بعد اكتمال النصاب القانونى لمناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن التصديق على تقرير مجلس النقابة فى الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.من المقرر أن يبدأ التصويت فى الانتخابات عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، لانتخاب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.وتجرى الانتخابات فى 32 لجنة انتخابية داخل مقر نادى المعلمين بالجزيرة، بالإضافة الى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.