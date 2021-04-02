محافظ القاهرة: نقدم الدعم للجمعيات الأهلية التي ترعى الأيتام

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات الأهلية التي ترعى الأيتام من أجل Yدماجهم فى المجتمع وتوفير فرص حياة أفضل لهم.وكانت محافظة القاهرة قد أقامت احتفالا اليوم بمناسبة "يوم اليتيم" للأطفال الأيتام بمساكن المحروسة التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات بمشاركة ٢٠٠ طفل وعدد من الرعاة والجمعيات الأهلية.تضمن الحفل توزيع عدد من الهدايا والوجبات الغذائية على الأطفال مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كما اشتمل الحفل على عدد من الفقرات الفنية والألعاب.وتعد مساكن المحروسة إحدى مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة وساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة غير المخططة، كما ساهمت في تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات الازمة لتحقيق الاستقرار لهم.